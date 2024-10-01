التصريح بدفن جثة فتاة أنهت حياتها حزنا على وفاة والدها بالمرج

صرحت نيابة المرج بدفن جثة فتاة تخلصت من حياتها عقب إلقاء نفسها من أعلى عقار حزنًا على وفاة والدها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة متوفاة أسفل عقار بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن فتاة في العقد الثالث من العمر ألقت بنفسها من أعلى عقار.

وأضافت التحريات أن الفتاة كانت تعاني من مرض نفسي بسبب حزنها الشديد على وفاة والدها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.