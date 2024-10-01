الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف مناطق في الشرق الأوسط الليلة

أكدت الصحيفة العبرية يديعوت أحرونوت نقلا عن الجيش الإسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الليلة سيقصف سلاح الجو بقوة في مناطق بـالشرق الأوسط.

اعتراض الصواريخ الإيراني

وأفادت قناة “أيه بي سي” نقلا عن مسئول أمريكي: أن الولايات المتحدة اعترضت بعض الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها على إسرائيل.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

فيما زعم موقع أكسيوس نقلا عن مسئول أمريكي قوله، إن الولايات المتحدة وإسرائيل نجحتا وأحبطتا الهجوم الإيراني الذي وصفته بغير الفعال.

وشن الحرس الثوري الإيراني، فى وقت سابق اليوم، هجوما على إسرائيل بواسطة 250 صاروخا، على مناطق عدة فى الأراضى المحتلة، قالت إيران أنه موجة أولى انتهت، وتوعدت الاحتلال فى حالة الرد.