إيران توجه رسالة شديدة اللهجة للدول الداعمة للكيان الصهيوني

أكدت هيئة الأركان الإيرانية، أنه في حال تدخل الدول الداعمة لـ الكيان الصهيوني سنستهدف مصالحها ومقارها في المنطقة بقوة.

بايدن: عواقب هجوم إيران لم تتبين ونجري مشاورات مع إسرائيل بكيفية الرد

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عواقب الهجوم الإيراني لم تتبين بعد، ويجري مشاورات مع إسرائيل بشأن كيفية الرد.

الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قواعد إسرائيلية استخدمت في التآمر والتخطيط لاغتيال هنية ونصر الله

وكشف الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد جوية إسرائيلية استخدمت في التآمر والتخطيط لاغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله وقادة عسكريين في حزب الله.

مجلس الأمن يجتمع الأربعاء لمناقشة تطورات الشرق الأوسط

ويجتمع مجلس الأمن الأربعاء لمناقشة تطورات الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.