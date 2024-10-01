الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

طهران تنفي إبلاغ واشنطن بالهجوم على إسرائيل، والرئيس الإيراني يهدد نتنياهو

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، فيتو

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم، في سياق تعليقه على الضربة الصاروخية ضد إسرائيل، إنها جاءت وفقا للحق القانوني، وبهدف إرساء الأمن والسلام لإيران والمنطقة، تم الرد الحازم على اعتداءات الاحتلال.

 

الرئيس الإيراني يوجه رسالة تهديد إلى نتنياهو

وأضاف الرئيس الإيراني، هذه الخطوة جاءت ليفهم بنيامين نتنياهو أن بلاده ليست من هواة الحرب، لكنها تقف بشكل قاطع أمام أي تهديد.

من جهة أخرى، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن إيران لم تبلغ الولايات المتحدة قبل الهجوم على إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء.

 

الحرس الثوري الإيراني يؤكد نجاح الضربة الصاروخية

إيران تقصف إسرائيل، أكد الحرس الثوري الإيراني: 90% من الصواريخ التي أطلقناها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.


وأضاف خلال بيان صدر منذ قليل، أن الهجوم على الكيان الصهيوني جاء في إطار الدفاع المشروع وبناء على القانون الدولي.

ووجه الحرس الثوري الإيراني رسالة تحذيرية لإسرائيل، سنرد بشكل مدمر يجعل العدو يندم في حال ارتكابه أي حماقة ضد إيران.

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