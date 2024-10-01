الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير الدفاع الإيراني يكشف مفاجأة عن الصواريخ المستخدمة في الهجوم ضد إسرائيل

وزير الدفاع الإيراني،
وزير الدفاع الإيراني، فيتو

قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيل سيتلقى صفعة أكثر شدة في حال رده على الهجوم الصاروخي.

 

وزير الدفاع الإيراني يهدد إسرائيل بقدرات صاروخية أكثر تدميرا

وتابع وزير الدفاع الإيراني، إن عملية الحرس الثوري ضد إسرائيل مشروعة ووفق القوانين الدولية، كاشفًا "لم نستخدم قدراتنا الصاروخية الأكثر تطورًا وذات القوة التدميرية الأكبر بعملية الوعد الصادق 2".

وتابع وزير الدفاع الإيراني، "إذا تعرضت المنطقة للتصعيد والحرب سنتعامل بشدة أكبر في الموجات القادمة".

 

نتنياهو يزعم فشل الهجوم الإيراني على إسرائيل

إيران تقصف إسرائيل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن إيران ارتكبت خطأ كبيرًا الليلة وستدفع ثمنه.

وزعم نتنياهو، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل بفضل الدفاعات الإسرائيلية.

 

دعم أمريكا لإسرائيل في التصدى للهجوم الإيراني

ووجه نتنياهو الشكر للولايات المتحدة الأمريكية على دعم بلاده في التصدي للهجوم الإيراني.

 

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الهجوم المسلح في تل أبيب أسفر عن 6 قتلى وإصابة 16 بينهم اثنان جراحهما حرجة و5 جراحهم خطيرة.

 

تسلل 80 مسلحا لاجتياح قواعد عسكرية إسرائيلية

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية: بأن نحو 80 مسلحًا حاولوا اجتياح قواعد عسكرية إسرائيلية على محور نتساريم وسط قطاع غزة.

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نتنياهو الهجوم الإيراني إسرائيل تل أبيب إيران وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده

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