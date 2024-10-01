الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

سماع دوي انفجار في تل أبيب

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في منطقة تل أبيب الكبرى.

 

حزب الله يعلن إطلاق صواريخ على مقر للموساد ووحدة مخابرات عسكرية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، أنها أطلقت صواريخ على مقر لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ووحدة مخابرات عسكرية على مشارف تل أبيب، اليوم الثلاثاء.

وذكر حزب الله أنه قصف قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات الإسرائيلية والواقعة قرب مدينة تل أبيب، في استهداف قال إنه جاء تحت نداء "لبيك يا نصر الله"، في إشارة إلى أمينه العام الذي قتل الجمعة في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه أطلقوا "صليات صاروخية من نوع فادي 4 على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية.. ومقر الموساد التي تقع في ضواحي تل أبيب"، وذلك "ردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو".

 

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