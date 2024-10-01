الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ترامب عن هجمات إيران على إسرائيل: العالم يحترق والولايات المتحدة بلا قيادة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، إن العالم يحترق ويخرج عن السيطرة والولايات المتحدة لا قيادة لها.

وأضاف ترامب: "عندما كنت رئيسًا كانت إيران في حالة إفلاس كامل".                          

 

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.

وكانت أمريكا حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.

                 

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ترامب الولايات المتحدة إسماعيل هنية اغتيال حسن نصر الله إسرائيل

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