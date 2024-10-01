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خارج الحدود

شبكة أمريكية: الأردن سمح للولايات المتحدة باستخدام مجاله الجوي لإسقاط صواريخ إيران

الأراضى المحتلة،
الأراضى المحتلة، فيتو

نقلت شبكة "إن بى سي" الأمريكية عن مسئول أردني قوله: “سمحنا لـ أمريكا باستخدام أجوائنا لإسقاط الصواريخ الإيرانية”.

الأردن تسمح لأمريكا باستخدام مجاله الجوي لإسقاط الصواريخ

ونقلت "إن بي سي" عن مسئول أمريكي ومسئول أردني، قوله: “إن الأردن سمح للقوات الأمريكية باستخدام أجوائه لإسقاط الصواريخ الإيرانية”.

وتابع المسئول الأردنى، سنفعل الشيء نفسه في حال عبور أي صاروخ مجال الأردن الجوي.

سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف مناطق بالشرق الأوسط الليلة 

فى ذات السياق، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن الجيش الإسرائيلي قوله: إن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال سيقصف الليلة بقوة في مناطق بالشرق الأوسط.

فيما كشف مسؤول إيراني أن هناك دفعة جديدة من الصواريخ في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

تخوف أمريكي من تطور الأوضاع بين إيران وإسرائيل 

نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن واشنطن تتخوف من تطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وأوضح المسئولان أن السيناريوهات الأكثر تطرفا لما يجري تشمل ضرب إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية.

وأشارا إلى أن واشنطن كانت تقيم مؤخرا كيف يمكن تطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

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