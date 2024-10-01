مقتل 8 إسرائيليين بحادث إطلاق نار في تل أبيب

أكد إعلام إسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق نار يافا إلى 8 إسرائيليين.

إيران تضرب إسرائيل بعشرات الصواريخ



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه بدأ بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.



عملة الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الاعلى للأمن القومي ودعم الجيش.