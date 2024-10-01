الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مقتل 8 إسرائيليين بحادث إطلاق نار في تل أبيب

قتلى جيش الاحتلال
قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أكد إعلام إسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق نار يافا إلى 8 إسرائيليين.

 

إيران تضرب إسرائيل بعشرات الصواريخ


وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه بدأ بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.
 

الإذاعة الإسرائيلية تؤكد إطلاق إيران نحو 200 صاروخ نحو تل أبيب

الحوثيون يعلنون قصف يافا وعسقلان المحتلتين

عملة الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الاعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

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