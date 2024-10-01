من المسافة صفر، تفاصيل جديدة عن عملية إطلاق النار في تل أبيب (فيديو)
كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، تفاصيل جديدة عن حادث إطلاق النار في تل أبيب، وتحدثت عن سقوط قتلى في العملية.
عملية إطلاق نار وسط تل أبيب
وحسب القناة 12 العبرية، فإن التقديرات تفيد بأن عملية إطلاق النار في تل أبيب هجوم نفذه فلسطيني، وأن العملية ما زالت مستمرة، ونتج عنها إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بتل أبيب.
وتابعت القناة العبرية قائلة: مسلحان قاما بإطلاق النار على إسرائيليين من المسافة صفر.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن هناك 4 مصابين بحالة حرجة في عملية إطلاق النار في تل أبيب.
مشيرة إلى أن، أحد المسلحين تم تحييده قرب موقع تنفيذ العملية.
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