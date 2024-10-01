بينها قواعد عسكرية، إيران تطلق أكثر من 250 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن جيش الاحتلال، بأن أكثر من 250 صاروخا باليستيا استهدفت مناطق داخل إسرائيل بينها قواعد عسكرية.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأكد جيش الاحتلال، أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.

وكانت أمريكا قد حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.