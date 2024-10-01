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محافظات

خريطة منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

أكد الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، أن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم سيتم إطلاقها الخميس المقبل في 8 منافذ  جزارة بمدينة الفيوم ومركزي إطسا وأبشواي، يوجد منهم 6 منافذ بمدينة الفيوم، (جزارة صبري قرني - بمنطقة العبودي- وجزارة أسامة زحلان- بمنطقة التفتيش- وجزارة محمد سعد- بمنطقة السلخانة- هايبر عرفة إخوان بمنطقة الحواتم- وهايبر غلاب بمنطقة البارودية- وهايبر غلاب بمنطقة السلخانة)،  وفي مركز أبشواي، هايبر عرفة إخوان بشارع الجمهورية، وفي مركز إطسا، جزارة حسان مهدلي بميدان إطسا.

إعلان محافظة الفيوم عن موعد المبادرة

وكان قد أعلن محافظ الفيوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، وتنطلق يوم الخميس المقبل، على أن تستمر المرحلة الثانية لمدة أربعة أسابيع، ويتم من خلالها بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة يوم الخميس من كل أسبوع، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخ

إشراف طبي وبيطري على لحوم المبادرة

وأضاف محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تنفذها المحافظة تحت إشراف الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وبالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، وتحت إشراف كامل من مديريتي التموين والطب البيطري، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، في عملية شراء الماشية والنقل والذبح والبيع، لضمان مطابقة المعروض من اللحوم للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وأكد محافظ الفيوم، أن سعر الكيلو داخل المبادرة  325 جنيهًا  بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة خلال شهر أكتوبر الجاري، وستستمر عملية البيع طوال اليوم المقرر، حتى انتهاء كمية اللحوم المخصصة لكل منفذ.

تخفيض أسعار اللحوم المستوردة ومشتقاتها

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مبادرة المحافظة ستشمل بيع اللحوم المستوردة بأسعار مخفضة، بدءًا من اليوم الثلاثاء، في 3 سيارات متنقلة، يتقف أمام مجلس مدينة الفيوم، ومجلس مدينة سنورس، ومجلس مدينة طامية، على أن تستمر المبادرة لمدة أربعة أسابيع، يتم خلالها بيع اللحوم المستوردة بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في السوق، وتباع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وتم تحديد سعر بيع كيلو اللحوم المستوردة بسعر 210 جنيهات، وكيلو المفروم بسعر 180 جنيهًا، وكيلو الكبدة بسعر 130 جنيهًا، وستتم عملية البيع تحت إشراف مديريتي التموين والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

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