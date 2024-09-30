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محافظ الفيوم: إنشاء وحدة تعقيم ومجمع صناعات متكاملة للنباتات الطبية والعطرية

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم تجهيز موقعين وتوصيل المرافق لهما، استعدادا لإنشاء وحدة لتعقيم النباتات الطبية والعطرية، للتيسير على المنتجين والمصدرين، كما يجري التجهيز لإنشاء مجمع صناعي للنباتات الطبية والعطرية بمنطقة السنجأ، التابعة لمركز أبشواي، لاستيعاب عدد أكبر من المنتجين والمصدرين، ومن المقترح تنفيذ المرحلة الأولى من المجمع على مساحة 5 أفدنة و8 قراريط.

وأوضح أنه سيتم إنشاء 30 هنجر معدني على مساحة 432 متر مربع، وسيتم تنفيذ توسعات المجمع في مرحلته الثانية على مساحة 20 فدان، موجهًا الدعوة لكافة ممثلي شركات القطاع الخاص، للشراكة في هذا المشروع.

اقليم الصعيد إقليم واعد وبيئة خصبة للاستثمارات

وقال محافظ بني سويف، إن إقليم شمال الصعيد يُعد إقليمًا واعدًا بما يحويه من موارد ومقومات يتطلب استثمارها رؤية متكاملة، يسهل ترجمتها إلى واقع عملي وخطط استراتيجية ومشروعات وبرامج تنموية لدعم هذا القطاع، الأمر الذي يكسب هذا المهرجان أهميته كونه يستهدف الوصول لرؤية مشتركة يتم ترجمتها لخطوات جادة للنهوض بقطاع زراعة وصناعة النباتات الطبية والعطرية، من خلال مواجهة تحدياته، وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، خاصة وأن قطاع النباتات الطبية والعطرية من المجالات الاقتصادية ذات العوائد التنموية المتنوعة والشاملة.

شمال الصعيد يسيطر علي انتاج النباتات الطبية والعطرية

وأضاف، أن النباتات الطبية والعطرية المصرية تحظى بمكانة مميزة بين جميع الدول المُصدرة على مستوى العالم، إذ تعد مصر خامس أكبر مصدري هذه النوعية من النباتات بنسبة تصل لـ 5.8 %، ويتم زراعة 90٪ من النباتات الطبية والعطرية في صعيد مصر، وتتركز غالبيتها في محافظات، بني سويف،الفيوم والمنيا، لذلك تسعى الدولة للنهوض بهذا القطاع، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.

بني سويف تستحوذ علي 60% من تصدير النباتات الطبية والعطرية

وأشار "هانئ" إلى أنه على مدار ما يقرب من 3 سنوات كان قطاع النباتات الطبية العطرية في صدارة اهتمام محافظة بني سويف، خاصة وأنها تحظى بنصيب يتراوح من 40 إلى 60 % من صادرات مصر في هذا المجال، لذلك سعينا من خلال الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة، للنهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية منها قطاعي الزراعة والصناعة، وكان مقترح إنشاء منطقة صناعية زراعية للنباتات الطبية والعطرية من أبرز تلك المشروعات التي تضمنتها الاستراتيجية التنموية، وتوجت هذه الجهود بصدور القرار الجمهوري بتخصيص مساحة 147 فدان بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا، لإقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، والتي كانت بمثابة خطوة مهمة للمُضي قُدمًا في المشروع الذي سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في تلك الصناعة الواعدة.

 

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