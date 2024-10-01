الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأربعاء 2-10-2024

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس حار نهارا، معتدل الحرارة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة  30 درجة نهارا، 21 درجة ليلا.

الرطوبة والإحساس بدرجات الحرارة

وعرفت هيئة الأرصاد الجوية الرطوبة بأنها كمية بخار الماء الموجودة في الهواء وتختلف رطوبة الهواء حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، فكلما كان الهواء أكثر دفئا زادت كمية بخار الماء الذي يحمله.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، المعنى السابق بأنه عندما يحتوي الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت ضغط ودرجة حرارة معينة، وتكثر الرطوبة في المدن الساحلية وخاصة فى فصل الصيف، لوجود مصطلحات مائية كبيرة قابلة التبخر بفعل حرارة الشمس،  ومع ارتفاع الرطوبة بالنهار تشعر بارتفاع درجة الحرارة أعلى مما هي عليه

ويصاب الإنسان بالتعرق ويحدث صعوبة فى تبخر العرق من على جسم الإنسان بسبب تشبع الهواء بالرطوبة ما يجعل الإنسان يشعر بارتفاع درجة الحرارة وإرهاق الجسم.

تأثير الرطوبة علي أجهزة جسم الإنسان

وتأثير الرطوبة على الحرارة يختلف عما نشعر به، حيث تعمل نسبة الرطوبة على  انخفاض درجة الحرارة السطحية  في الصيف وتعمل على تدفئة الجو فى فصل الشتاء، ويرجع السبب إلى أن الحرارة النوعية للماء كبيرة فالماء يسخن ببطء ويبرد ببطء

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية

والسواحل الشمالية 27 درجة مئوية

جنوب سيناء  32 درجة مئوية

شمال الصعيد  31 درجة مئوية

جنوب الصعيد  35 درجة مئوية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 01 - 10 - 2024

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الثلاثاء 1-10-2024

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الطقس حالة الطقس الطقس غدا الطقس اليوم الطقس خلال الأسبوع درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

نائب محافظ الفيوم يعقد اجتماعا لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة

الفيوم تدرس إنشاء وحدة اقتصادية للتنمية المحلية والترويج للفرص الاستثمارية

معلومات الوزراء ينشر توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء (إنفوجراف)

انخفاض على كافة الأنحاء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 01 - 10- 2024 في مصر

الأكثر قراءة

قبل التحول للنقدي، التموين تحدد الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

وسام أبو علي يوجه رسالة مؤثرة لعائلته في لبنان

حسام المندوه يكشف شروط زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

الحكم على سوزي الأردنية بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه

اجتاحت لبنان بريًا.. الوحدة 98 الإسرائيلية تشكيل النار سيئ السمعة (إنفوجراف)

بالأرقام، إمام عاشور يدخل دوامة المقارنات بين القطبين

السفارة المصرية في لبنان تصدر بيانا هاما للجالية وتطالبهم بتجهيز هذه الأوراق

إثيوبيا تتعمد الإضرار، خبير بالشأن الإفريقي يكشف سر تراجع منسوب بحيرة سد النهضة

منوعات

المزيد

علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء لإعادته للحياة في تركيا

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

أسعار الفاكهة اليوم، الرمان يتراجع جنيه في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 1-10-2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 1-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

اجتاحت لبنان بريًا.. الوحدة 98 الإسرائيلية تشكيل النار سيئ السمعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المواضع التي يستحب فيها البسملة (بسم الله)

تفسير رؤية السلحفاة في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

علي جمعة يكشف سر قلة البركة في زماننا

المزيد
الجريدة الرسمية