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نائب محافظ الفيوم يعقد اجتماعا لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة

الدكتور محمد التوني
الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، فيتو

 عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم ، اجتماعًا مع ممثلي جهات الاستثمار والشئون الاقتصادية بالمحافظة، حضره وفد وزارة التنمية المحلية بمشروع الدعم الفني، لاستعراض الخدمات التي يمكن تقديمها، والفرص الاستثمارية المتاحة، والتحديات التي تواجه كل قطاع، وآليات التغلب عليها، ومقترحات التطوير.

التشبيك الكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار

واستعرض نائب محافظ الفيوم، عددًا من التداخلات والتحديات التي تواجه ملف الاستثمار بالمحافظة، مطالبا بضرورة التنسيق والتشبيك الكامل بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار، وتوحيد وتضافر الجهود، لتكوين فريق مدرب ومنظم للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، مع ضرورة ترتيب وتنقيح المعلومات المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، وإنشاء قاعدة بيانات وخطط تسويقية لهذه الفرص، للتعامل بشكل جيد مع متطلبات السوق المحلي والدولي، وبناء تكتلات اقتصادية قوية لدفع عجلة التنمية.

لقاء محافظ الفيوم وفد وزارة التنمية المحلية

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التقى وفدا من وزارة التنمية المحلية، لمناقشة الآليات اللازمة، إنشاء وحدة اقتصادية للتنمية المحلية، تضم فريق عمل متكامل، ينشئ قاعدة بيانات، ويضع خطط تسويقية للفرص المتاحة، بما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

 حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والمهندس وائل رفعت استشاري الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.

تنوع فرص الاستثمار على أرض الفيوم

وقال المحافظ، إن الفيوم من المحافظات الواعدة التي تتميز بتوافر العديد من المقومات الطبيعية والبيئية المتفردة، والتنوع الكبير في المجالات الاقتصادية والفرص الاستثمارية، والميزات النسبية للمحافظة في مجال السياحة البيئية، والأثرية، إضافة إلى مقوماتها الزراعية، وموقعها الجغرافي المميز، وتوافر شبكة طرق تربطها بالمحافظات المجاورة، مما يجعلها جاذبة للاستثمار في كافة المجالات.

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