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زيارة عاجلة من وزير التعليم للفيوم لمتابعة تنفيذ تعليماته الخاصة بالانضباط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في زيارة لمدارس الفيوم، فيتو
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قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم، بزيارة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة، استُهلت بزيارة مدرسة "الشهيد اللواء أحمد زكى لطيف الإعدادية بنات" و"عائشة حسانين الثانوية بنات" التابعتين لإدارة شرق الفيوم التعليمية.

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وقد رافقهما، خلال الجولة، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

وخلال زيارة مدرسة "الشهيد اللواء أحمد زكي لطيف الإعدادية بنات" التى تضم ٥٦٨ طالبة، حرص الوزير والمحافظ على حضور طابور الصباح، والاستماع للإذاعة المدرسية، ثم تفقدا الفصول؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، ونسب الكثافات الطلابية، ومتابعة كراسات الحصة والواجب للطالبات، ومدى التزامهن بأداء الواجبات المدرسية.

 كما أجرى الوزير حوارًا مع عدد من المعلمات حول أساليب التدريس، وآليات أداء الطالبات الواجبات والتقييمات المدرسية داخل الفصول.

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كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة "عائشة حسانين الثانوية بنات" التي يبلغ عدد طالباتها ١٢٦٢ طالبة، حيث أثنى الوزير على مستوى الطالبات بالمدرسة وانضباط العملية التعليمية.

وقد حرص الوزير خلال زيارته للمدرستين على متابعة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسي.

 كما ثمن الوزير الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الوزارة من أجل دعم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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