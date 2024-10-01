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وزير التعليم ومحافظ الفيوم يتفقدان انتظام العملية التعليمية في المدارس (صور)

وزير التعليم يتفقد
وزير التعليم يتفقد مدارس الفيوم، فيتو

تفقد مدارس الفيوم، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، رافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، بدأت الجولة بزيارة مدرسة "الشهيد اللواء أحمد زكى لطيف الإعدادية بنات" و"عائشة حسانين الثانوية بنات" التابعتين لإدارة شرق الفيوم التعليمية.

 

كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة "عائشة حسانين الثانوية بنات" التي يبلغ عدد طالباتها 1262 طالبة، حيث أثنى الوزير على مستوى الطالبات بالمدرسة وانضباط العملية التعليمية، وقد حرص الوزير خلال زيارته للمدرستين على متابعة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى، كما ثمن الوزير الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الوزارة من أجل دعم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

 

اجتماع طارئ لوكيل وزارة التعليم في الفيوم

عقدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتورة أماني قرني،  اجتماعا طارئا، مساء اليوم الاثنين، بمقر نقابة المعلمين بمدينة الفيوم، حضر الاجتماع رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين بالوزارة، وريحاب عريق وكيل المديرية، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري المراحل بالإدارات والمديرية، ومديري المدارس على مستوى المحافظة.

محاور اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم الطارئ

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن الهدف من الاجتماع، مناقشة آليات سد العجز في هيئات التدريس بالمدارس، والتغلب علي مشكلة كثافة لفصول، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي، وبحث تكليف موجهي الإدارات التعليمية وموجهي عموم المديرية بتنظيم محاضرات لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، وتكليف معلمي التخصصات بالتدريس فى تخصصهم واستكمال الجدول فى نفس التخصص بالصفوف العليا، كحل مؤقت للقضاء علي عجز هيئات التدريس.

اجتماع طارئ بتعليم الفيوم لمناقشة آليات سد عجز المعلمين

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