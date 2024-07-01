فوائد القهوة، لصحة القلب والأعصاب وجمال البشرة

فوائد القهوة، تشتهر القهوة بكونها مشروبًا منعشًا يُحسّن المزاج ويُنشّط الدماغ، لكن فوائد القهوة الصحية تتعدى ذلك بكثير، لما تحتوي عليه القهوة من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.



أهم فوائد القهوة لمختلف أجهزة الجسم



أكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد القهوة الصحية عديدة ومذهلة، وإليك بعضًا من أهم فوائد القهوة المُثبتة علميًا:

فوائد القهوة

تحسين الوظائف الإدراكية:



زيادة اليقظة والتركيز: يُحفّز الكافيين الموجود في القهوة الجهاز العصبي المركزي، ممّا يُحسّن اليقظة والتركيز ويُقلّل من النعاس.

تعزيز الذاكرة والتعلم: أظهرت الدراسات أن القهوة قد تُحسّن الذاكرة قصيرة المدى والوظائف الإدراكية الأخرى، خاصةً لدى كبار السن.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية: ربطت بعض الدراسات استهلاك القهوة بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون.





الحماية من بعض الأمراض المزمنة:



مرض السكري من النوع الثاني: أظهرت العديد من الدراسات أن شرب القهوة بانتظام قد يُقلّل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

أمراض الكبد: ربطت بعض الدراسات استهلاك القهوة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد، بما في ذلك سرطان الكبد.

أمراض القلب: أظهرت بعض الدراسات أن شرب القهوة بانتظام قد يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تحسين الأداء البدني: يُمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يُحسّن الأداء البدني والقدرة على التحمل، خاصةً في تمارين الكارديو.

مصدر غني بمضادات الأكسدة: تحتوي القهوة على العديد من مضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة وتُحمي من تلف الخلايا.

تعزيز صحة الأمعاء: قد تُساعد القهوة على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ممّا يُحسّن صحة الجهاز الهضمي.



أهم فوائد القهوة للعناية بالبشرة

القهوة للبشرة

أضافت الدكتورة لورا، أن القهوة تُعرف بفوائدها الصحية المتعددة، ولكن قد لا يعلم الكثيرون، أن لها أيضًا فوائد جمالية للبشرة، فتتمتع القهوة بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ممّا يجعلها مفيدة للبشرة بعدة طرق، تشمل ما يلي:

مكافحة الشيخوخة:



تحارب الجذور الحرة التي تُسبب تلف خلايا الجلد وتؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تحفز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري للحفاظ على تماسك البشرة ومرونتها.

تفتيح البشرة:



تُقلل من فرط التصبغ والبقع الداكنة.

تُعزز إشراقة البشرة وتُضفي عليها لمعانًا صحيًا.

تقشير البشرة:



تُزيل خلايا الجلد الميتة وتُحفز تجديد الخلايا.

تُساعد في تقليل المسامات الواسعة

علاج حب الشباب:



تُكافح البكتيريا المسببة لحب الشباب.

تُقلل من الالتهاب واحمرار البشرة.

تخفيف الهالات السوداء:



تحسّن الدورة الدموية في منطقة تحت العين.

تُلل من الانتفاخ وتُنعش مظهر العينين.

إزالة السيلوليت:



تُحفز تدفق الدم وتُحسّن تصريف السوائل.

تُقلل من مظهر "قشر البرتقال".

القهوة للصحة

طرق استخدام القهوة للبشرة:



مقشر للوجه: امزجي القهوة المطحونة مع زيت الزيتون أو العسل، ودلّكي وجهك بلطف بحركات دائرية.

قناع للوجه: امزجي القهوة المطحونة مع الزبادي أو الطمي، واتركيها على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.

غسول للوجه: اغسلي وجهك بمنقوع القهوة الباردة.

كريم للعيون: امزج القهوة المطحونة مع زيت جوز الهند، ودلّك منطقة حول العينين بلطف.