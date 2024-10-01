التونر للبشرة، فوائده وطرق صنعه في البيت بأقل التكاليف

فوائد التونر للبشرة، يُعد التونر من المنتجات الأساسية في روتين العناية بالبشرة، حيث يساهم بشكل كبير في تحسين مظهر وصحة الجلد. وهو عبارة عن مادة سائلة تُستخدم بعد غسل الوجه وقبل وضع المرطبات.

أهم فوائد التونر للبشرة

وأشارت خبيرة التجميل هبه محمد، إلى أن فوائد التونر للبشرة، تتمثل في إعادة توازن درجة الحموضة (pH) للبشرة التي قد تتأثر بسبب استخدام الصابون أو غسولات الوجه.

تونر للبشرة



كما يساهم التونر في تحسين ملمس البشرة وتنظيم الحموضة وتقليل حجم المسام. من الأفضل استخدام مكونات طبيعية لتحضير تونر في المنزل، لضمان عدم تعريض البشرة للمواد الكيميائية القاسية.



واستخدام التونر بانتظام يقدم العديد من الفوائد المهمة للبشرة، منها:



1. تنظيم درجة الحموضة (pH)

تعمل البشرة بشكل طبيعي في بيئة حمضية، وغالبًا ما تؤدي منتجات التنظيف القاسية إلى اضطراب هذا التوازن، مما يساهم في ظهور مشاكل مثل الجفاف والتهيج. يقوم التونر بإعادة ضبط توازن درجة الحموضة، مما يحافظ على صحة البشرة ويمنع ظهور البثور والالتهابات.



2. تنظيف البشرة بعمق

يساعد التونر في إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ والشوائب التي قد تبقى على البشرة بعد عملية الغسل. كما يساهم في تقليص حجم المسام، مما يجعل البشرة تبدو أكثر نعومة ونقاءً.

3. ترطيب البشرة

تحتوي العديد من أنواع التونر على مكونات مرطبة تساعد في الحفاظ على مستوى الرطوبة الطبيعي للبشرة. هذا يجعل البشرة أكثر استعدادًا لامتصاص المنتجات المرطبة التي توضع بعدها، مما يزيد من فاعلية العناية بالبشرة.

4. تحضير البشرة لامتصاص منتجات العناية

بفضل تأثير التونر في تنظيف البشرة وترطيبها، يصبح الجلد أكثر قابلية لامتصاص السيروم والكريمات التي توضع بعده. لذلك، يُعتبر التونر خطوة أساسية في تعزيز فعالية منتجات العناية بالبشرة.

5. تهدئة البشرة

التونر يمكن أن يحتوي على مكونات مهدئة مثل الألوفيرا أو ماء الورد، التي تساعد في تهدئة البشرة المتحسسة أو المتهيجة. يمكن استخدامه بعد التعرض لأشعة الشمس أو بعد إزالة الشعر لتخفيف التهيج والاحمرار.

طرق عمل التونر في المنزل باستخدام مواد طبيعية

اصنعي التونر بنفسك

بدلًا من شراء التونر التجاري، يمكن تحضير تونر منزلي باستخدام مواد طبيعية متوفرة وسهلة التحضير. هذه المكونات لا تحتوي على مواد كيميائية قاسية، مما يجعلها آمنة ولطيفة على البشرة. إليك بعض الطرق لصنع تونر طبيعي في المنزل:

تونر ماء الورد:

المكونات:

- 2 كوب ماء مقطر.

- 1 كوب بتلات ورد طبيعية.

الطريقة:

- اغلي الماء واتركيه ليبرد قليلًا.

- أضف بتلات الورد إلى الماء الساخن واتركها لتنقع لمدة 30 دقيقة.

- صفّي الماء واحتفظي به في زجاجة محكمة الغلق.

- يمكن استخدام ماء الورد كتونر لترطيب البشرة وتهدئتها.

تونر خل التفاح:

المكونات:

- 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح الطبيعي.

- 2 ملعقة كبيرة من الماء المقطر.

الطريقة:

- امزجي خل التفاح مع الماء في زجاجة صغيرة.

- باستخدام قطعة قطنية، قومي بمسح الوجه بالتونر بعد غسله.

- يعمل خل التفاح على إعادة توازن الحموضة وتنقية البشرة، ويجب استخدامه بحذر على البشرة الحساسة.

تونر الشاي الأخضر:

المكونات:

- 1 كوب ماء مغلي.

- 1 كيس شاي أخضر.

الطريقة:

- انقعي كيس الشاي الأخضر في الماء المغلي واتركيه يبرد.

- صفّي السائل واحتفظي به في زجاجة رش.

- الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية البشرة من الجذور الحرة وتقليل الالتهابات.

تونر الخيار والألوفيرا:

المكونات:

- 1 خيار متوسط.

- 2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

الطريقة:

- قومي بتقطيع الخيار وخلطه في الخلاط حتى يصبح سائلًا.

- صفي العصير وأضيفي جل الألوفيرا وامزجيهما جيدًا.

- ضعي الخليط في زجاجة واستخدميه لترطيب البشرة وتهدئتها.

تونر ماء الأرز:

المكونات:

- 1 كوب من الأرز غير المطبوخ.

- 2 كوب ماء.

الطريقة:

- اغسلي الأرز جيدًا ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.

- صفّي الماء واحتفظي به في زجاجة.

- ماء الأرز غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

نصائح عند استخدام التونر الطبيعي

1. اختبار الحساسية: قبل استخدام أي تونر على وجهك، يجب أن تجربيه أولًا على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه المكونات.

2. تخزين التونر: يجب تخزين التونر الطبيعي في الثلاجة للحفاظ على صلاحيته ولمنحه تأثيرًا منعشًا عند استخدامه.

3. مدة الصلاحية: بما أن التونر المصنوع في المنزل لا يحتوي على مواد حافظة، يجب استخدامه خلال أسبوع إلى أسبوعين كحد أقصى.

4. الانتظام في الاستخدام: للحصول على أفضل النتائج، استخدمي التونر يوميًا بعد غسل الوجه وقبل وضع المرطبات.

