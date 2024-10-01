اعرفى أفضل المواعيد لتناول القهوة والكميات المسموح بها

القهوة من المشروبات الغنية بالكافيين، وهو المشروب المنبه الأول على مستوى العالم، وله مذاق مميزة ونكهة لا تقاوم وفوائد عظيمة.

ورغم فوائد القهوة إلا أنه لا يجوز الإفراط في تناولها حفاظا على الصحة لأنها تحتوى على كميات كبيرة من الكافيين.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، وتحتوي على مادة الكافيين التي تؤثر على الجهاز العصبي وتزيد من اليقظة، ومع ذلك، فإن استهلاك القهوة بكميات كبيرة قد يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة.

الكميات المسموح بتناولها من القهوة

واضاف السيد، أنه لا يجوز الإفراط في تناول القهوة حفاظا على الصحة، والكمية المثلى من الكافيين تختلف من شخص لآخر بناءً على العوامل الفردية مثل الوزن والتحمل، لكن بشكل عام، يُنصح بالالتزام بالتوصيات التالية:

للشخص البالغ: يعتبر استهلاك ما يصل إلى 400 ميليجرام من الكافيين يوميا آمنا للبالغين الأصحاء، وهو ما يعادل حوالي 3-4 أكواب من القهوة.

للحوامل: يُنصح بأن لا تتجاوز النساء الحوامل 200 ميليجرام من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل كوبين من القهوة.

مخاطر الإفراط في تناول القهوة

وتابع، أن من الآثار الجانبية للإفراط في تناول الكافيين:-

الأرق وصعوبة النوم

القلق أو التوتر الزائد

سرعة ضربات القلب

مشاكل الجهاز الهضمي

أفضل مواعيد لتناول القهوة

وأوضح اخصائي التغذية العلاجية، أن من أفضل مواعيد تناول القهوة، التى يجب الإلتزام بها:-

أفضل وقت لتناول القهوة هو بعد ساعة إلى ساعتين من الاستيقاظ، لأن الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور باليقظة، يكون في أعلى مستوياته مباشرة بعد الاستيقاظ، لذا من الأفضل الانتظار حتى تنخفض مستوياته لتجنب زيادة التوتر والقلق.

إذا استيقظت في الساعة 7 صباحا، فإن تناول القهوة في حوالي الساعة 9:30 - 10:30 صباحا يمكن أن يكون مثاليا.

بالنسبة لمن يحتاج إلى تعزيز طاقته بعد وجبة الغداء، يمكن تناول كوب من القهوة في فترة الظهيرة، حوالي الساعة 1:00 - 2:00 مساء، لكن من المهم تجنب شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم لتجنب التأثير على جودة النوم.

شروط تناول القهوة

وأكد السبد، على ضرورة عدم تناول القهوة على معدة فارغة لأنها قد تؤدي إلى تهيج المعدة، ويجب مراعاة تقليل كمية السكر أو الكريمة المضافة للقهوة للحفاظ على صحتك بشكل عام، مشيرا إلى أن اتباع هذه الإرشادات سيساعد في الاستفادة من القهوة دون التعرض للآثار السلبية الناتجة عن الإفراط في تناولها.