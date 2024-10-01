اليوم العالمي للقهوة، تعزز صحة الكبد وتنشط الجسم والمخ

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للقهوة معشوقة الجماهير، وهو المشروب رقم واحد على مستوى العالم حيث يقبل على تناوله الكبار والشباب لمذاقه المميز وفوائده فى تحسين المزاج وتنشيط الذهن.

فوائد القهوة، القهوة من المشروبات المنبهة التى لها نكهة مميزة ومذاق لا يقاوم ما يجعلها المشروب الأكثر على مستوى العالم وتقدم بطرق مختلفة.

وفوائد القهوة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر المهمة، وينصح الخبراء بتناولها ولكن بحذر وبدون إفراط.

أهمية تناول القهوة

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، ان القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، وتتمتع بفوائد صحية عديدة تجعلها جزءًا من الروتين اليومي لكثيرين، وتعتبر القهوة مصدر غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي التى يمكن أن تساهم في تحسين الصحة العامة.

فوائد القهوة

فوائد القهوة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد القهوة التى تدفعنا لتناولها:-

الكافيين، المادة الفعالة في القهوة، يُعتبر محفز قوي للجهاز العصبي المركزي، حيث يمكن للكافيين تحسين مستوى الانتباه والتركيز واليقظة، مما يساعد في الأداء العقلي، لهذا السبب، نجد أن كثيرًا من الناس يفضلون بدء يومهم بفنجان من القهوة لزيادة إنتاجيتهم والحد من التعب الذهني.

القهوة ليست مفيدة فقط للعقل، بل للجسم أيضا، الكافيين يحفز الجهاز العصبي على زيادة إنتاج الأدرينالين، الهرمون المسؤول عن تحفيز النشاط البدني، كما يساعد في تحسين تحمل الجهد البدني، ولهذا السبب يُفضل تناولها قبل ممارسة الرياضة.

الكافيين يساعد في تحسين المزاج، وتقليل الشعور بالاكتئاب والقلق، وأظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، فالقهوة تعزز إفراز النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، وهي المسؤولة عن الشعور بالسعادة والرضا.

شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، على سبيل المثال، تبين أن القهوة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، بفضل تأثيرها في تحسين حساسية الأنسولين، كما أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الكبد مثل تليف الكبد.

القهوة تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا هامًا في حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة، التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا والإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان، وفي الواقع، يعتبر الكثيرون القهوة واحدة من أغنى المصادر الغذائية بمضادات الأكسدة.

شرب القهوة قد يكون له تأثيرات إيجابية على صحة الكبد، ويمكن للقهوة أن تقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد وتساعد في حماية الكبد من التلف الناتج عن الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام قد يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض عصبية مثل الزهايمر وباركنسون، الكافيين يساعد في تحسين وظائف الدماغ مع التقدم في العمر ويقلل من تدهور القدرات العقلية.