الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد البلح الرطب، يقوي المناعة والعظام ويعزز صحة القلب

فوائد البلح الرطب،
فوائد البلح الرطب، فيتو

فوائد البلح الرطب، البلح الرطب من أنواع البلح الشهيرة التى ظهر في مواسم محددة وله شكل ومذاق مختلف عن البلح العادى وعشاقها كثيرون.

وفوائد البلح الرطب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

 

أهمية تناول البلح الرطب

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البلح الرطب من الفواكه التي تحتل مكانة مهمة في التراث الغذائي والصحي للعديد من الثقافات، وخاصة في العالم العربي، فهو مصدر غذائي طبيعي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تعزز من صحة الجسم والوقاية من الأمراض.

عناصر غذائية مهمة موجودة في البلح الرطب 

وأضاف السيد، أن البلح الرطب له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل فيتامينات (A) و(C) و(B6)، إضافة إلى معادن مثل الحديد، البوتاسيوم، والماغنيسيوم.

فوائد البلح الرطب للصحة، فيتو 

فوائد البلح الرطب للصحة 

وتابع، أن من فوائد البلح الرطب:

  • البلح الرطب يعتبر مصدر ممتاز للطاقة بسبب احتوائه على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، وهذه السكريات توفر للجسم طاقة سريعة، لذا يعتبر البلح الرطب خيار مثالي لتناول وجبة خفيفة خلال النهار أو بعد أداء نشاط بدني شاق.
  • بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يسهم البلح الرطب في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، والألياف تعمل على تسهيل حركة الأمعاء وتعزز من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، مما يساعد على التخلص من السموم والفضلات.
  • البوتاسيوم الموجود في البلح الرطب يلعب دور مهم في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب.
  • تناول البلح بانتظام قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
  • البلح الرطب غني بالمواد المضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينات وحمض الفينوليك، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقوية الجهاز المناعي، هذه المواد تحمي الجسم من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • يحتوي البلح الرطب على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على صحة العظام والأسنان، تناول البلح بانتظام قد يساهم في الوقاية من هشاشة العظام وتقوية بنية الجسم.
  • على الرغم من احتواء البلح الرطب على نسبة عالية من السكريات، إلا أن الألياف الموجودة فيه تسهم في تنظيم امتصاص هذه السكريات، مما يمنع حدوث ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، وبالتالي، يمكن أن يكون البلح خيار مناسب لمرضى السكري إذا تم تناوله بكميات معتدلة.
  • الفيتامينات والمعادن الموجودة في البلح الرطب تساهم في تحسين صحة البشرة والشعر، فيتامين C على وجه الخصوص يساعد في إنتاج الكولاجين، مما يعزز من نضارة البشرة ويقلل من التجاعيد، كما أن المعادن مثل الحديد تدعم نمو الشعر وتقلل من تساقطه.
txt

فوائد الزبيب، لصحة القلب والجهاز الهضمي

txt

فوائد حبة البركة، تقاوم الالتهابات وتكافح العدوى وتقوي المناعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

البلح الرطب فوائد البلح الرطب فوائد البلح الرطب للصحة أهمية تناول البلح الرطب عناصر غذائية مهمة موجودة في البلح الرطب الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الكاكا، تنقص الوزن وتقوى النظر والمناعة وتحمى من أمراض القلب

فوائد البردقوش، يحمي من أمراض القلب والسرطان ويساعد على الاسترخاء

فوائد البليلة، تقوى العظام والمناعة وتمد الجسم بالطاقة

فوائد البطاطا، تساعدك في استعادة رشاقتك وجمال بشرتك وشعرك

الأكثر قراءة

اليوم، صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وهذا موقف الزيادة الجديدة

بدأت بمشادة كلامية، زوج يذبح زوجته في ملوي بالمنيا

لدية رغبة ولكن، هاني شكري يكشف قصة انضمام راموس إلى الزمالك

نفض إيده، إجابة محيرة من حسين لبيب على استمرار زيزو في الزمالك

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم البري على لبنان

وزيرة التضامن توجه الشكر للسيدة انتصار السيسي لرعايتها مبادرة "بإيديك تنقذي حياة"

حسين لبيب يكشف عن رسالة مثيرة من جوميز بشأن مستحقاته المالية قبل السوبر الإفريقي

أحمد عزمي ينهار في البكاء على الهواء بسبب غضب والدته منه قبل وفاتها

منوعات

المزيد

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كواليس تجهيزات الاحتلال لعملية برية في جنوب لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية