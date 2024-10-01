فوائد البلح الرطب، يقوي المناعة والعظام ويعزز صحة القلب

فوائد البلح الرطب، البلح الرطب من أنواع البلح الشهيرة التى ظهر في مواسم محددة وله شكل ومذاق مختلف عن البلح العادى وعشاقها كثيرون.

وفوائد البلح الرطب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

أهمية تناول البلح الرطب

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البلح الرطب من الفواكه التي تحتل مكانة مهمة في التراث الغذائي والصحي للعديد من الثقافات، وخاصة في العالم العربي، فهو مصدر غذائي طبيعي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تعزز من صحة الجسم والوقاية من الأمراض.

عناصر غذائية مهمة موجودة في البلح الرطب

وأضاف السيد، أن البلح الرطب له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل فيتامينات (A) و(C) و(B6)، إضافة إلى معادن مثل الحديد، البوتاسيوم، والماغنيسيوم.

فوائد البلح الرطب للصحة، فيتو

فوائد البلح الرطب للصحة

وتابع، أن من فوائد البلح الرطب:

البلح الرطب يعتبر مصدر ممتاز للطاقة بسبب احتوائه على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، وهذه السكريات توفر للجسم طاقة سريعة، لذا يعتبر البلح الرطب خيار مثالي لتناول وجبة خفيفة خلال النهار أو بعد أداء نشاط بدني شاق.

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يسهم البلح الرطب في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، والألياف تعمل على تسهيل حركة الأمعاء وتعزز من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، مما يساعد على التخلص من السموم والفضلات.

البوتاسيوم الموجود في البلح الرطب يلعب دور مهم في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب.

تناول البلح بانتظام قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

البلح الرطب غني بالمواد المضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينات وحمض الفينوليك، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقوية الجهاز المناعي، هذه المواد تحمي الجسم من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يحتوي البلح الرطب على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على صحة العظام والأسنان، تناول البلح بانتظام قد يساهم في الوقاية من هشاشة العظام وتقوية بنية الجسم.

على الرغم من احتواء البلح الرطب على نسبة عالية من السكريات، إلا أن الألياف الموجودة فيه تسهم في تنظيم امتصاص هذه السكريات، مما يمنع حدوث ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، وبالتالي، يمكن أن يكون البلح خيار مناسب لمرضى السكري إذا تم تناوله بكميات معتدلة.

الفيتامينات والمعادن الموجودة في البلح الرطب تساهم في تحسين صحة البشرة والشعر، فيتامين C على وجه الخصوص يساعد في إنتاج الكولاجين، مما يعزز من نضارة البشرة ويقلل من التجاعيد، كما أن المعادن مثل الحديد تدعم نمو الشعر وتقلل من تساقطه.