الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الفرقة 98 الإسرائيلية تبدأ عملية عسكرية في لبنان

عملية برية فى لبنان،
عملية برية فى لبنان، فيتو

نقلت وسائل إعلام لبنانية عن جيش الإحتلال الإسرائيلي أن الفرقة 98 توجهت للشمال بعد اكتسابها الخبرات في عمليات غزة.

العملية البرية في لبنان 

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: “إسرائيل أبلغت واشنطن أن العملية البرية في لبنان لن تنتظر طويلا، وأن الفرقة 98 بدأت بعملية محدودة في لبنان”.

وقال البنتاجون، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اتفقا خلال مكالمتهما على “ضرورة تفكيك البنية التحتية الهجومية” على طول الحدود الإسرائيلية لضمان عدم تمكن حزب الله اللبناني من شن هجوم على شمال إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان: “اتفقا على ضرورة تفكيك البنية التحتية للهجوم على طول الحدود لضمان عدم تمكن حزب الله اللبناني من شن هجمات على غرار هجمات 7 أكتوبر على المجتمعات الشمالية في إسرائيل”.

هجمات 7 أكتوبر 

وشدد أوستن أيضًا على أن هناك حاجة إلى حل دبلوماسي لضمان عودة المدنيين على جانبي الحدود بأمان إلى منازلهم.

ووفقا للبنتاجون، ناقش الوزير أهمية الانتقال في نهاية المطاف من العمل العسكري إلى الدبلوماسية.

وأوضح أوستن أيضًا أن واشنطن مستعدة للدفاع عن أعضاء الخدمة الأمريكية والشركاء والحلفاء في مواجهة “التهديدات من إيران” والحركات التي تدعمها.

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