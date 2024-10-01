بيان من اليابان بشأن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان

أعرب الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي عن قلق بلاده إزاء القرار الإسرائيلي شن عملية برية في جنوب لبنان ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف يوشيماسا هاياشي في بيان: "تعرب اليابان عن قلقها البالغ. وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لتجنب المزيد من تدهور الوضع، وندعو أيضا إلى اتخاذ إجراءات لمنع سقوط قتلى بين المدنيين".

وأشار هاياشي إلى ضرورة إيجاد حل دبلوماسي، فضلا عن الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.