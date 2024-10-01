حزب الله يعلن استهداف تحركات لجنود إسرائيليين في موقع المطلة
أعلن "حزب الله" اليوم الثلاثاء أنه استهدف تحركا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع المطلة بقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:40 صباح اليوم الثلاثاء تحركا لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة".
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد إطلاق صافرات الإنذار عند الساعة 7:36 في منطقة المطلة، تم رصد حوالي خمس قذائف قادمة من لبنان، وبعد إطلاق صفارات الإنذار عند الساعة 7:46 في منطقة أفيفيم، تم رصد عدة مقذوفات قادمة، وبعد إطلاق صفارات الإنذار عند الساعة 8:01 في منطقة المطلة، تم رصد عدة مقذوفات قادمة من لبنان"، مبينا أنه "تم اعتراض عدد من الصواريخ وسقط بعضها الآخر في منطقة مفتوحة".
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