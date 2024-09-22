الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن عشرات الغارات على عدة بلدات جنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

تفجيرات لبنان ، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، عشرات الغارات على عدة بلدات جنوب لبنان.


وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عشرات الغارات استهدفت بلدات:"الجبين، وشيحين، وطير حرفا، وزبقين، وكفرا، ودير عامص، وزوطر، والمحمودية، ودير سريان، والزرارية، وأنصار، ومليخ، وكفر ملكي، وبرتي، والقطراني، والبيسارية، ووادي تفاحتا، ومرتفعات جبل الريحان ومجرى نهر الليطاني جنوب لبنان، وبلدة زلايا في البقاع الغربي تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية".


يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأول الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قتل فيها، من بين آخرين، إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".


وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين.


وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم".


ازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.

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