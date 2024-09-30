الطيران الإسرائيلي يستهدف شقة بطائرة مسيرة في منطقة الكولا ببيروت (فيديو)
الحرب على لبنان ، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة الكولا على مدخل العاصمة بيروت بصاروخ موجه للمنطقة.
ورجحت مصادر محلية أن يكون الاستهداف عملية اغتيال.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أعلنت مساء أمس الأحد، باعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان بعد دوي صفارات الإنذار في حيفا.
وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن هناك سماع دوي انفجارات في حيفا.
اغتيال قيادات حزب الله وتغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط
وفي وقت سابق من قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، "كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم".
وتابع نتنياهو: "وحدة الصف هي الشرط الضروري لكي نتمكن من الوقوف في وجه أعدائنا والقضاء على حماس، مضيفا: نعمل بمنهجية على اغتيال قيادات حزب الله وتغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط كله".
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