الأحد 30 يونيو 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل برجر اللحم، يوفر في الميزانية ويحافظ على صحة أبنائك

طريقة عمل البرجر
طريقة عمل البرجر
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طريقة عمل برجر اللحم، من الوصفات التي يمكن للأمهات،  أن تعتمد عليها في الاستغناء عن شراء برجر اللحم الجاهز، فتعلم طريقة عمل البرجر في البيت، من الحيل التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، بدلًا من شراءه جاهز، سواء نصف مطهي، او جاهز من المطاعم.

  وطريقة عمل برجر اللحم في البيت، من الوصفات سهلة التحضير، والصحية.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل برجر اللحم في البيت، زي الجاهز، وبمكونات كلها مضمونة، كما أنه غير مكلف.


مكونات عمل الهمبرجر
½ كيلو لحمة مفرومة
1½ كوب فول صويا 
½ ملعقة صغيرة قرفة
2 فص ثوم مفروم
ملح وفلفل أسود مفروم ناعم
بصلة مفرومة
¼ كوب ماء
بهارات برجر (تباع لدي العطار)
زيت للتحمير
طماطم وخس وخيار للتقديم

 

طريقة عمل برجر اللحم باحترافية زي الجاهز
 

البرجر البيتي

انقعي فول الصويا في الماء لمدة ساعة، ثم صفيه جيدًا من المياه.
ضيفي على فول الصويا بعد تصفيته، بقية المكونات، وافرميهم جيدًا حتى تكون عجينة ناعمة.
افردي كيس بلاستيك مدهون بالزيت ثم افردي عليه العجينة، غطي عجينة اللحم بكيس بلاستيك أخر مدهون بالزيت، وابدئي افرديها بالنشّابة.
قطعي العجينة لدوائر وضعيها في الفريزر لمدة ساعة.
وأخيرًا اخرجيها من الفريزر للتحمير على الجريل، أو طاسة تيفال بنقطة زيت.
قدميها مع الخبز والبطاطس والكاتشب.

 

طريقة عمل 14 قطعة برجر بنص كيلو لحمة
 

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي لكل أم طريقة عمل 14 قطعة الهمبرجر، فقط بنصف كيلو لحم مفروم، مما سيوفر بشكل كبير في الميزانية.

 

مقادير عمل الهمبرجر
نصف كيلو لحمه مفرومه
٢ بصله وسط مفرومين فرما ناعما
٣ بطاطس وسط مسلوقة باردة
كوب بقسماط ناعم، "ويفضل يكون مصنوع بالمنزل بالخبز الفينو المطحون بدون تحميص"
ملح وفلفل اسود وبهارات

 

خطوات عمل البرجر
يفرم البصل فرما ناعما ويضاف إليه البطاطس المسلوقة الباردة المطحونين ناعما بالكبة.
أضيفي للخليط السابق اللحم، ثم يضاف اليهم كوب الخبز المطحون بدون تحميص.
يتبل الخليط بالملح والفلفل والبهارات ويشكل أقراص برجر.
ويدخل الثلاجه ساعه قبل قليه في الزيت.
والعدد سيكون ١٤ قطعة برجر جامبو.
وبألف هنا.

البرجر

تاريخ ظهور البرجر
قد لا يعلم الكثير الخلفية التاريخية للهمبرجر، وأول ظهور له، ومبتكره، والبرجر ليس أكلة أمريكية الأصل، كما يعتقد الجميع؛ فهو يعود إلى أيام الاجتياح المغولي تحت قيادة جنكيز خان، فكانت الجيوش كثيرة التنقل ولا وقت لديها للطبخ، وكانت تحتاج لتناول الطعام بيد واحدة وهم على الخيول في طريقهم، ففكروا باخذ قطع اللحم البقري أو الغنم ووضعها تحت الأسرجة؛ لتلين، ثم يأكلونها نيئة، وانتقلت هذه الوجبة إلى المطاعم الروسية، أثناء الاجتياح المغولي لروسيا، ثم انتقلت إلى مدينة هامبورج الألمانية في بدايات القرن السابع عشر عندما كانت السفن الالمانية تنتقل من ميناء هامبورج إلى المواني الروسية، ثم مع بدايات القرن الثامن عشر والتاسع عشر انتقلت إلى مدينة نيويورك عندما كانت حركة المواني بين المدينتين كثيرة، ففتحت أكشاك صغيرة في ميناء نيويرك لتقدم هذه الوجبة باسم "هامبورج"؛ وذلك لاكتساب البحارة الالمانيين القادمين من هامبورج، وكان وقتها يقدم كقطعة من اللحم المفروم المدخن والنيئ مع البصل وقطع الخبز، وبعد فترة بدأ يقدم بنفس المكونات بعد وضعها في الزيت المقلي.

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