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حوادث

كنت بأدبها عشان سرقت، اعترافات المتهم بقتل طفلته في القليوبية

سائق يقتل طفلته بالقليوبية،فيتو
سائق يقتل طفلته بالقليوبية،فيتو

شهدت قرية سندبيس بالقناطر الخيرية بمحافظة القليويية، جريمة مأساوية بعدما أقدم سائق توك توك على قتل طفلته ذات الـ10 أعوام؛ بضربها بعصا خشبية حتى الموت، وتم نقل الجثة للمستشفى، وبالعرض على اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق معه.

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سائق يقتل نجلته بالقليوبية 
البداية عندما تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغ بقيام سائق بقتل نجلته.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجني عليها، ويدعي "فكرى م ع" 35 سنة سائق مركبة توك توك ومقيم سندبيس دائرة المركز، حيث قام بالتعدي بالضرب على نجلته وتدعي "ريتاج ف" 10 سنوات، وذلك بعصا خشبية بسبب قيامها بالسرقة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقباء أحمد مصطفى سالم وعمرو بدر وأحمد طلعت عدس وأحمد أبوزيد ومكسيموس ماجد معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بقتل ابنته بعصا خشبية، قائلا "إنه قام بضربها لتأديبها بسبب سرقتها.. وإنه مكنش قاصد يقتلها"

حبس المتهم بقتل طفلته بالقليوبية 

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بالقليوبية  والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي. 

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اللواء عبدالفتاح القصاص القناطر الخيرية القليويية حياة كريمة مركز شرطة القناطر الخيرية

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