مسؤولون أمريكيون: إسرائيل نفذت عمليات خاصة داخل لبنان

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن إسرائيل نفذت عمليات خاصة داخل الأراضي اللبنانية قرب الحدود.

فيما نقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن دبلوماسي غربي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس مهتما بوقف إطلاق النار الآن، ولم يلتزم فعليا بإعادة الرهائن الإسرائيليين أحياء.

وأضاف المسؤول الغربي - الذي لم تكشف الصحيفة هويته- أن واشنطن حذرت إيران من أنها إذا هاجمت إسرائيل بشكل مباشر فإن رد إسرائيل سيكون أوسع.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير، أن متظاهرين إسرائيليين مطالبين بإبرام صفقة تبادل لإطلاق الأسرى في غزة تمكنوا من اختراق حواجز الشرطة، واقتربوا من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس.