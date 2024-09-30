الإثنين 30 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

غارتان إسرائيليتان على بلدتين في لبنان واستشهاد 6 مسعفين

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين،  إن جيش الاحتلال  الإسرائيلي شن غارتين على بلدتي كفرشوبا وكفر حمام في جنوب لبنان.


مقتل 6 مسعفين بغارات إسرائيلية على مركز إسعاف بالبقاع


ومن جانبه قال الدفاع المدني في شرق لبنان إن 6 مسعفين استشهدوا إثر غارات إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف في بلدة سحمر في البقاع الغربي بلبنان.

وفي السياق ذاته شن الجيش الإسرائيلي حوالي 120 غارة جوية على لبنان، أمس الأحد، فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن هذه الغارات قتلت ما لا يقل عن 105 أشخاص.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه شن "غارات واسعة النطاق على أهداف لحزب الله"، متعهدًا بـ"مواصلة الهجمات".

مقتل 105 لبنانيين إثر الغارات الإسرائيلية

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية أن الضربات الإسرائيلية، أمس الأحد، قتلت ما لا يقل عن 105 أشخاص، من بينهم 32 في عين الدلب في الجنوب، و33 في بعلبك الهرمل في الشمال الشرقي.

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موقع والا العبري: الجيش الإسرائيلي يستكمل استعداداته لغزو لبنان

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نشرة الأخبار، يوم الأحد الدامي في لبنان، 120 غارة إسرائيلية ومقتل 105، "فيتو" تكشف الحالة الصحية لـ كهربا بعد نقله للمستشفى

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لبنان جيش الإحتلال الإسرائيلي البقاع حزب الله

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