وزير جيش الاحتلال عن استشهاد نصر الله: نفذنا واحدًا من أهم الاغتيالات بتاريخ إسرائيل

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، تعليقا على اغتيال حسن نصر الله: "إن الجيش نفذ واحدة من أهم عمليات الاغتيال في تاريخ إسرائيل".

جيش الاحتلال يعلق على عملية اغتيال حسن نصر الله

وزعم يوآف جالانت: "أن عملية الاغتيال أنهت حسابا طويل الأمد مع نصر الله، ودوى صداها في عموم الشرق الأوسط وهي رسالة واضحة لمن يعملون ضدنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني عن استشهاد الأمين العام للحزب، حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت ليلة أمس الجمعة.