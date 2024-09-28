السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال عن استشهاد نصر الله: نفذنا واحدًا من أهم الاغتيالات بتاريخ إسرائيل

وزير جيش الاحتلال،
وزير جيش الاحتلال، فيتو

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، تعليقا على اغتيال حسن نصر الله: "إن الجيش نفذ واحدة من أهم عمليات الاغتيال في تاريخ إسرائيل".

 

جيش الاحتلال يعلق على عملية اغتيال حسن نصر الله 

وزعم يوآف جالانت: "أن عملية الاغتيال أنهت حسابا طويل الأمد مع نصر الله،  ودوى صداها في عموم الشرق الأوسط وهي رسالة واضحة لمن يعملون ضدنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني عن استشهاد الأمين العام للحزب، حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت ليلة أمس الجمعة.

 

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بعد إعلان استشهاد حسن نصر الله، الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليتي اغتيال في بيروت

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كيف علق أبو عبيدة على استشهاد حسن نصر الله؟

 

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جيش الاحتلال اغتيال حسن نصر الله حزب الله يوآف جالانت الضاحية الجنوبية بيروت

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