وزير الخارجية الأمريكي: العالم أكثر أمانا من دون حسن نصر الله

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الإثنين، إن لبنان والمنطقة والعالم أكثر أمانا من دون الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأضاف بلينكن: "سنعمل من أجل حل دبلوماسي يوفر الأمن لإسرائيل ولبنان ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة لديارهم، كما نواصل العمل على تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة في غزة واستعادة الرهائن".

اغتيال حسن نصر الله

وشهدت الساحة اللبنانية تطورات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد عملية اغتيال حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وركز جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته على اغتيال قادة حزب الله اللبناني، من خلال غارات جوية تستهدف مقرات وتمركزات الحزب.

وأعلن حزب الله عن تغير قواعد اللعبة مع إسرائيل بعد عملية اغتيال حسن نصر الله، مؤكدا أنه سينتقم من الاحتلال.

وعززت الولايات المتحدة الأمريكية من دفاعاتها في منطقة الشرق الأوسط تحسبا لرد حزب الله وإيران على اغتيال حسن نصر الله.