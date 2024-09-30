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محافظات

مساعد وزير التنمية المحلية: الحكومة ملتزمة ببناء اقتصاد تنافسي قوي

افتتاح معرض النباتات
افتتاح معرض النباتات الطبية والعطرية بالفيوم، الفيوم

قال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، إن الحكومة ملتزم بمواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وضمان التمكين الاقتصادي لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأكد  التزام وزارة التنمية المحلية بدعم جميع الجهود التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها الزراعية والصناعية والسياحية، فوضعت الحكومة المصرية "التوسع في دعم التصنيع الزراعي" أحد أهم ركائز برنامج عملها خلال الثلاث سنوات (2024-2027).

تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية

وأضاف أن الحكومة وضعت تنفيذ منهجيات تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بناءً على الميزات النسبية وعلى رأسها المنتجات الزراعية ضمن استراتيجية تنمية الصناعة الجديدة، وكذا خطط عمل الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حتى عام 2027، بل وتحرص وزارة التنمية المحلية على وضع تنمية التكتلات الزراعية ضمن استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية للمحافظات.

توعية المزارع بفوائد تنظيم الانتاج

فيما قال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الهدف الأساسي من الفعاليات التي تنظمها الوزارة، هو المزارع المصري، لإطلاعه على كيفية تنظيم عملية الإنتاج، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل القومي، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بملف النباتات الطبية والعطرية، والعمل على دعم المشتغلين بها، ودعم الممارسات الزراعية الجيدة، والتوجه إلى الميكنة الزراعية الحديثة، والحلول الذكية والخضراء، فى ظل التغيرات المناخية.

الربط بين النظام الحالي والنظام السابق

وأضاف، أن وزارة الزراعة، تهدف من خلال مشروع الابتكار الزراعي، إلى الربط بين مزارعي النباتات الطبية والعطرية على مستوى الجمهورية، والعمل على تحسين الدخل الاقتصادي لهم وربطهم بالأسواق، مع وضع الحلول الرقمية للمشكلات، ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية المهتمة بالنباتات الطبية والعطرية، والعمل على زيادة المساحات المنزرعة بهذه المحاصيل وزيادة القيمة المضافة الخاصة بها.

افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان ومعرض النباتات الطبية والعطرية في الفيوم

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