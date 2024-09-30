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محافظات

افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان ومعرض النباتات الطبية والعطرية في الفيوم

المحلية الافتتاحية
المحلية الافتتاحية لمهرجان النباتات الطبية والعطرية، الفيوم

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهرجان الثالث للنباتات الطبية والعطرية،  ويستمر علي مدار يومين، بأحد الفنادق علي ضفاف بحيرة قارون، حضر الجلسة الافتتاحية، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور  محمد التوني نائب محافظ الفيوم.

ويقام علي هامش  المؤتمر معرض للمنتجات النباتات الطبية والعطرية، يشارك به 100 عارض من مختلف محافظات الجمهورية.

الفيوم تزرع 30 الف فدان نباتات طبية وعطرية

وقال  الدكتور محافظ الفيوم، ان المحافظة تزرع 30 ألف فدان بمركز أبشواى، كما تم تخصيص  مساحة من الاراضى بمنشأة كمال أو  دمو لإقامة محطة للتعقيم ، بالإضافة إلى تخصيص 25 فدانا لإقامة مجمع صناعى للنباتات الطبية والعطرية بقرية السنجق. 

المستهدف من المهرجان علي مدار 5 سنوات

وأكد طارق أبو بكر رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، ان المستهدف خلال الخمس سنوات القادمة تصدير بما يقرب من مليار من حصيلة بيع النباتات الطبية والعطرية بينما كانت صادرات العام الماضي 377 مليون دولار، وستشهد  الأعوام القادمة تحول مزارعى مصر إلى الزراعات الحيوية، ويتكلف العالم  12,7 تريليون دولار 70 % منها نتيجة الكيماويات والمبيدات التى تؤثر على صحة الإنسان، ويبلغ عدد المزارعين للنباتات الطبية والعطرية 15ألف مزارع منهم 8 آلاف في الفيوم. 

بني سويف الأولي في تصدير النباتات الطبية والعطرية

فيما قال محافظ بنى سويف، ان المحافظة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ساهمت فى نسبة تتراوح بين 40 - 60 % من صادرات  مصر من النباتات الطبية والعطرية وتم تخصيص 147 فدان بالظهير الصحراوى بمركز سمسطا لإقامة منطقة صناعية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية. 

عودة الي التصنيع الزراعي

وأشار الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية، ان الدولة بدأـ تعود للتصنيع الزراعى الذى أصبح يحظى بنصيب الأسد فى التنمية الاقتصادية. 

فيما أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ان الهدف الأساسى من المهرجان توعية المزارعين، ونشر مفاهيم الزراعة الجيدة وان هناك مشروع الابتكار الزراعى بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، يهدف إلى تحسين دخل 10 آلاف مزارع، وقد تم خلال المهرجان تكريم 20 من المزارعين الذين تحولوا إلى الزراعة الحيوية من عام 2022 وأطلق عليهم أبطال المناخ.

اسعار الدواجن اليوم الإثنين 30-9-2024 في محافظة الفيوم

محافظ بني سويف يشارك في افتتاح معرض النباتات الطبية والعطرية بالفيوم

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