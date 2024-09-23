فوائد حبة البركة، تعزز صحة القلب والجهاز التنفسي وتحمي الكبد من السموم

فوائد حبة البركة، حبة البركة من الأعشاب الشهيرة التي لها مذاق مميز واستخدامات عديدة، وعادة تستخدم حلو البركة في عمل المخبوزات.

وفوائد حبة البركة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناولها.

أهمية تناول حبة البركة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن حبة البركة، أو كما تُعرف أيضًا بالحبة السوداء أو "الكمون الأسود"، من الأعشاب التي تم استخدامها منذ آلاف السنين في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض، وتحتوي حبة البركة على مجموعة غنية من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة التي تجعلها ذات قيمة صحية عالية.

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فوائد حبة البركة للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد حبة البركة التى تدفعنا لتناولها:

حبة البركة مصدر مهم لمضادات الأكسدة، مثل الثيموكينون، التي تساهم في حماية الجسم من الجذور الحرة وتقوية جهاز المناعة، هذا يساهم في تعزيز قدرة الجسم على محاربة الالتهابات والعدوى.

الاستهلاك المنتظم لحبة البركة يمكن أن يساعد في تقليل احتمالية الإصابة بأمراض المناعة الذاتية والالتهابات المزمنة.

تشير بعض الدراسات إلى أن حبة البركة قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم، كما أن لديها تأثيرًا مضادًا للالتهابات ومضادًا للأكسدة، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تناول زيت حبة البركة يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم.

تستخدم حبة البركة في علاج العديد من أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، حيث تحتوي على مركبات تساعد على توسيع الشعب الهوائية وتقليل التهابات الجهاز التنفسي، مما يجعلها فعالة في تحسين التنفس وتخفيف الأعراض المصاحبة للحساسية والربو.

تحتوي حبة البركة على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، كما أنها تستخدم لعلاج الغازات، الانتفاخ، والتقلصات المعوية، وتعتبر فعالة في تخفيف حالات عسر الهضم وتعزيز حركة الأمعاء.

تستخدم حبة البركة في صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية نظرا لقدرتها على تحسين صحة البشرة والشعر، فهي تحتوي على زيوت مفيدة تساعد في ترطيب البشرة، وتقليل التهابات الجلد، وعلاج حب الشباب.

وبالنسبة للشعر، فإن زيت حبة البركة يساهم في تقوية الشعر وتقليل تساقطه، بالإضافة إلى تعزيز نمو الشعر.

حبة البركة تساعد في تعزيز فقدان الوزن عن طريق تحسين عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، إضافةً إلى ذلك، تعمل على تحسين استقلاب الدهون، مما يجعلها مفيدة في خطط إدارة الوزن.

حبة البركة تساهم في حماية الكبد من السموم وتحسين وظائفه، كما أن لها تأثير مضاد للأكسدة يمكن أن يقلل من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، مما يحافظ على صحة الكبد على المدى الطويل.