الإثنين 30 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجِّه بتكثيف حملات التوعية الصحية لطلبة المدارس (صور)

جانب من فعاليات حملات
جانب من فعاليات حملات التوعية، فيتو

وجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف حملات التوعية الصحية لطلبة المدارس، تطبيقًا لفعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، المجتمعية التي تستهدف الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة العامة. 

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مناقشة عدد من الموضوعات الصحية 

ومن جانبها أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن إدارتي الإعلام والتربية السكانية والتثقيف الصحي كثفت حملات التوعية لطلبة المدارس؛ من أجل مناقشة الموضوعات الصحية التي تناسب هذه الفئة العمرية، وفق خطة التوعية والتواصل المجتمعي تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.  

جانب من فعاليات حملات التوعية، فيتو
جانب من فعاليات حملات التوعية، فيتو

مواصلة حملات التوعية لطلاب المدارس 

وأشارت إلى أنه جاري مواصلة حملات التوعية والتواصل المجتمعي، من خلال عدة زيارات للمدارس، ضمن الخطة الموضوعة لتغطية كافة مدارس المحافظة خلال العام الدراسي. 

جانب من فعاليات حملات التوعية، فيتو
جانب من فعاليات حملات التوعية، فيتو

توجيه رسائل صحية مبسطة للطلاب 

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه تم توجيه رسائل صحية مبسطة عن عدة موضوعات، منها التغذية السليمة والنظافة الشخصية وذلك تحت إشراف الدكتورة جيهان سامي مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية.
 

جانب من فعاليات حملات التوعية، فيتو
جانب من فعاليات حملات التوعية، فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف حملات التوعية ضمن مبادرة بداية.  

جانب من فعاليات حملات التوعية، فيتو
جانب من فعاليات حملات التوعية، فيتو


 

 

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