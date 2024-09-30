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معهد كونفوشيوس جامعة قناة السويس يفوز بجائزة التميز

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

فاز معهد كونفوشيوس الإسماعيلية  التابع لـ جامعة قناة السويس بجائزة التميز في الدورة الرابعة من مسابقة "أفضل معهد كونفوشيوس" للفيديوهات القصيرة على مستوى العالم. 

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إنجاز جديد يحسب للمعهد 

وأعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الفوز يعكس الجهود المبذولة من قبل إدارة المعهد، والقائمين على التدريس به والطلاب في تعزيز اللغة والثقافة الصينية في إقليم القناة.  

 

إشادة بالعمل الجماعي 

وأشاد "مندور" بالعمل الجماعي الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المتميز، معتبرًا إياه دليلًا على التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي والثقافي. 

 

الهدف من المسابقة 

ومن جانبه أفاد الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس أن المسابقة تأتي تزامنًا مع الاحتفال بمرور عشرين عامًا على إنشاء معاهد كونفوشيوس، حيث شارك فيها 192 معهدًا من 91 دولة، وتقدم 784 عملًا للمنافسة. 

جاء فوز معهد كونفوشيوس الإسماعيلية بفضل الفيديو القصير بعنوان "تجربتي مع الصين من لعبة الكونغ فو إلى المشاركة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة بمصر"، الذي قام بتصويره وإعداده  الطالب جاد محمد صابر بالمعهد، بدعم وتشجيع الدكتور حسن رجب وبمساعدة الأساتذة الصينيين. 

 

إشادة اللجنة بمحتوى الفيديو 

ومن جهة أخرى أشادت لجنة المسابقة بمحتوى الفيديو القصير وموضوعه الفريد، بالإضافة إلى تقنيات التصوير والمونتاج المتميزة التي جعلت العمل يستحق جائزة التميز. 

 

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