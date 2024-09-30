محافظ الإسماعيلية يؤكد ضرورة استغلال كافة الأراضي المملوكة للمحافظة لصالح المواطنين

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، عدة مناطق بحي أول؛ لبحث استغلالها بالشكل الأمثل لصالح مواطني الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية.

جانب من الجولة، فيتو

تشديدات على استغلال أصول المحافظة

وخلال جولته أكد محافظ الإسماعيلية ضرورة استغلال كافة الأراضي المملوكة للمحافظة، بالشكل الأمثل ولصالح المواطنين، خاصة فيما يتعلق بإقامة أسواق حضارية منظمة تليق بالمواطن الإسماعيلي والطراز المعماري المميز لمحافظة الإسماعيلية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أجرى مساء أمس الأحد، جولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير وتوسعة عدد من شوارع منطقة الحرفي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وشارع مصر بحي أول مدينة الإسماعيليةوذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، وأمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية.

تفقد سوق الحرفي

كما تفقد "أكرم" ومرافقوه سوق الحرفي من الداخل والخارج، موجهًا بتطويره ورفع كفاءته وتسكين الباعة داخله، بالإضافة لتطوير وإعادة رصف الشارع الخارجي الذي تم رفع الإشغالات والتعديات منه الأسبوع الماضي.

تفقد أعمال فتح شارع مصر

وتفقُّد محافظ الإسماعيلية أعمال فتح وتطوير وتركيب بلاط إنترلوك بشارع مصر بحي أول مدينة الإسماعيلية، عقب رفع وإزالة الإشغالات والتعديات من الشارع وإعادة فتحه مرة أخرى بعد سنوات طويلة ماضية من قفله بسبب التعديات على حرم الطريق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ