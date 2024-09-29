إقالة مدير الوحدة الصحية بـ الكيلو 17 في الإسماعيلية(صور)

أقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، مدير وحدة الكيلو 17 من منصبها، وذلك لقصور المتابعة وتغيب بعض أعضاء الفريق الطبى.

أبرز الحضور خلال الجولة

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجرتها وكيل وزارة الصحة، يرافقها فريق إشراف مديرية الصحة.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد سير العمل

وتهدف الزيارة لتفقد سير العمل بالوحدة والاطمئنان على تواجد الفريق الطبى وتوافر الأدوية والمستلزمات وانتظام الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار جولات المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية.

جانب من الجولة، فيتو

تكليف مدير آخر لتسيير أعمال الوحدة

وكلَّفت وكيل صحة الإسماعيلية، الدكتور سيد سليمان مدير إدارة القنطرة غرب الصحية بتسيير أعمال الوحدة لحين ترشيح مدير جديد لتحقيق الإنضباط وعودة انتظام العمل وزيادة تردد المواطنين على الوحدة.

جانب من الجولة، فيتو

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على تفقد القافلة الطبية بقرية النصر بإدارة القنطرة غرب الصحية، فى يومها الأول، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

جانب من الجولة، فيتو

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر احتياجًا، وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

تفقد توقيع الكشف الطبي

وتابعت وكيل وزارة الصحة، توقيع الكشف الطبى علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 6 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا، وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 591 مريضا خلال اليوم الأول للقافلة.

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