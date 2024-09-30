بعد خضوعه للفحص الطبي، ريال مدريد يكشف حجم إصابة كورتوا
أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، نوع وحجم إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي "بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية للنادي، للاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيصه بإصابة في العضلة الضامة للساق اليسرى، وستكون حالته قيد المتابعة".
وخضع حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، اليوم لفحص طبي لتحديد حجم إصابته بعد مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.
وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد صرح عقب التعادل الإيجابي 1-1 ضد أتلتيكو مدريد مساء الأحد بالجولة الثامنة من عمر الليجا، أن تيبو كورتوا تعرض للإصابة خلال الديربي.
وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة تويتر "من غير المتوقع أن يعود تيبو كورتوا للمشاركة في المباريات قبل نهاية فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل".
مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو
وسجل إيدير ميليتاو في الدقيقة 64، وتعادل أنخيل كوريا لأتلتيكو مدريد في الدقيقة (90+5).
وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث.
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