برشلونة يسعى لشراء حارس دولي أوروبي بعد أزمة تير شتيجن

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، عن فكرة جديدة بدأت تلوح في أفق نادي برشلونة، بعد إصابة حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وتعرض تير شتيجن لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة فياريال، خضع على إثرها لجراحة ستبعده حتى نهاية الموسم.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الخطة الأساسية لبرشلونة، تتمثل في البحث عن حارس حر، في ظل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، بالإضافة لوضع النادي المالي.



وبالفعل ترددت عدة أسماء مثل فويتشيك تشيزني وكيلور نافاس وإدجار باديا وجوردي ماسيب.

برشلونة بدأ يدرس خطة تدعيم مركز حراسة المرمى

ومع ذلك، فإن برشلونة بدأ يدرس خطة تدعيم مركز حراسة المرمى في صفوفه على المدى البعيد، وذلك من خلال ضم بديل لتير شيجن من مستوى النخبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة بدأ يفكر في شراء عقد البرتغالي ديوجو كوستا (25 عاما)، حارس مرمى بورتو ومنتخب البرتغال.

ويحظى كوستا بتأييد كبيرة داخل الإدارة الرياضية لبرشلونة، حيث تابعه ديكو والأمانة الفنية منذ فترة طويلة بسبب مستواه العالي وإمكاناته، لكن يعتقد أن كوستا لا يزال بحاجة إلى قفزة طموحة من خلال الانضمام لناد "كبير"، بفضل الثقة في قدرته على الدفاع عن مرمى فريق يقاتل من أجل دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ذلك، فإن وكيله هو خورخي مينديز، مقرب من إدارة برشلونة.

وأكدت التقارير أن الأزمة الحقيقية تكمن في قيمته السوقية التي تبلغ 45 مليون يورو وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، كما يرتبط بعقد مع بورتو حتى 2027.

وأشارت التقارير إلى أنه ليس من المجدي التفكير في التعاقد معه حتى العام المقبل على الأقل، طالما أن برشلونة لديه القدرة المالية على مواجهة ذلك ويريد التفكير في بديل رفيع المستوى لتير شتيجن.

الجدير بالذكر أن كوستا من بين الـ10 المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى بالعالم التي أعلنتها فرانس فوتبول أوائل الشهر الجاري.