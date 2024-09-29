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رياضة

بعد التتويج بالسوبر، رئيس الزمالك يطلب مواجهة ريال مدريد بالسعودية

حسين لبيب، فيتو
حسين لبيب، فيتو

تحدث حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، لبرنامج الكورة مع فايق المذاع على قناة MBC MASR 2 عن فوز القلعة البيضاء بلقب السوبر الإفريقي. 

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك 

وقال حسين لبيب: “نتمنى مواجهة ريال مدريد بأننا نشوف بطل سوبر أوروبا مع بطل سوبر أفريقيا وأتمنى أن يتم لأول مرة في السعودية لأنها ستكون مباراة تاريخية”.

وأضاف: "سنطلب ونحاول أن يكون بالفعل هناك مباراة بين ريال مدريد والزمالك وأن تكون في السعودية". 

وواصل: “أتمنى أن تكون في مباراة بين الزمالك وريال مدريد من أجل إسعاد الجماهير وستكون تاريخية”.

وأشار: "أتمنى من المستشار تركي آل الشيخ ينظم تلك المباراة بين الزمالك وريال مدريد فى السعودية".

وقال: “اجتهدنا وتكلل مجهود إدارة الزمالك بالفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي”. 

وواصل: “الزمالك يمتلك جمهور عظيم، أعظم جمهور في العالم”. 

وتابع: “كل الناس قالت الأهلي رايح نزهة في السعودية مش عارف جابوا الكلام دة منين، الزمالك كبير”. 

وواصل: "جوميز استطاع خلق دوافع للاعبي الزمالك وحققنا الكأس بجدارة، جوميز مدرب محترف ومش فارق معاه أي أسماء ولديه نظام يسير عليه". 

وأشار: "الزمالك واجه الأهلي ثلاث مرات الفترة الأخيرة وحققنا خلالهم الفوز في مباراتين". 

وواصل: "الونش كان لديه تصميم للسفر ليكون بجانب لاعبي الزمالك". 

وأضاف: “تم التشكيك فى قدرات بنتايك وهناك حملة على نادي الزمالك وقالوا اننا مش مقتنعين بيه وده مش حقيقي”.

وقال: "الزمالك يتعرض لحملة كبيرة للأسف سيبونا نشتغل والصبر على مجلس الإدارة من أجل استكمال النجاحات". 

وأضاف: "لاعبي الزمالك كان كلهم لديهم الرغبة في الفوز على الأهلي وعبد الواحد السيد دوره كبير". 

وأشار: "احنا مكناش مجلس إدارة مع الزمالك فى السوبر احنا كنا زي الإداريين من أجل الفوز بالسوبر". 

وقال: "فخور بلاعبي الزمالك والجهاز الفني وقدرنا نحقق نجاحات كبيرة الفترة اللي فاتت، اشتغلنا على الجانب النفسي فى مواجهة السوبر الإفريقي". 

وواصل: "الاستقبال فى السعودية كان رائعا من هيئة الترفيه من أول وصولنا للمطار ومثالي وناجح ودة شيء مش جديد على السعودية". 

وأضاف: "فخور جدا بمكافأة معالي المستشار تركي آل الشيخ بعد السوبر الإفريقي". 


وأشار إلى أن: "كأس السوبر الإفريقي 2024 أمام الأهلي الجميع سيتذكره لسنوات مثل سوبر 1994". 

وتابع: “مكافأة المستشار تركي آل الشيخ للزمالك كانت لفتة طيبة ورائعة، ومكافأة كأس السوبر الإفريقي تساعد النادي والزمالك يملك لاعبين رائعين ولكن لو في احتياج لبعض الأماكن ستكون هناك صفقات جديدة”. 

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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