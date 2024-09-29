توقف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بسبب شغب الجماهير

ديربي مدريد، توقفت مباراة ريال مدريد ضد مضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وأعلن الحكم توقف المباراة في الدقيقة 70 بسبب شغب الجماهير وإلقاء مقذوفات على أرضية الملعب.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة أتلتيكو مدريد وضيفه ريال مدريد، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما

انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول، وسط أفضلية نسبية لفريق أتلتيكو مدريد، وكانت أولى المحاولات في الدقيقة 17 عن طريق أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الذي أرسل تمريرة بينية تجاه زميله ألكسندر سورلوث المنطلق داخل منطقة الجزاء إلا أن تمريرته افتقدت الدقة الكافية وتمكن الدفاع من استخلاصها.

وفي الدقيقة 18، رد ريال مدريد من خلال ركلة ركنية بعد ركنية نفذها لوكا مودريتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام أوريليان تشواميني الذي سدد تجاه المرمى لكن الحارس يان أوبلاك تمكن من التصدي لها.

وفي الدقيقة 26، أطلق أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من أحد مدافعي ريال مدريد وانتهت معها الخطورة.

ورد ريال مدريد في الدقيقة 27، بعد ركلة حرة مباشرة في وسط ملعب أتليتكو مدريد من جهة اليمين، نفذها فيدريكو فالفيردي بتسديدة قوية للغاية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 36، أطلق جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس يان أوبلاك بثبات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال في الدوري الإسباني

يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مباراة الديربي التي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم الأحد، بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد بالدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد بالدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روديجير، ميليتاو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

فيما يتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد كلا من أندريه لونين، فران جونزاليز، إندريك، لوكاس فاسكيز، أردا جولر، فاييخو، فران جارسيا، كامافينجا، جاكوبو.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

فيما يضم تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني كلا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا، لو نورماند، خيمينيز، ريليندو.

وسط الملعب: كونور جالاجير، ماركوس لورينتي، رودريجو دي باول، أنطوان جريزمان.

الهجوم: ألكسندر سورلوث، جوليان ألفاريز.

بينما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: خوان موسو، أنتونيو جوميز، كليمونت لينجليه، جافي جالان، أكسيل فيتسل، صامويل لينو، رودريجو ريكيلمي، خافيير سيرانو، ليمار، كوكي، جوليانو سيميوني، أنخيل كوريا.