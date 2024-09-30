كورتوا يخضع لفحص طبي بعد إصابته في ديربي مدريد

يخضع حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، اليوم لفحص طبي لتحديد حجم إصابته بعد مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

وكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إصابة حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، خلال التعادل (1-1) ضد أتلتيكو مدريد مساء الأحد.

والتقى الفريقان ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا، في معقل الروخيبلانكوس ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو".

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد تعرض كورتوا لإصابة عضلية، وسيخضع لفحص طبي اليوم لتحديد حجم الإصابة ".

مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو



وسجل إيدير ميليتاو في الدقيقة 64، وتعادل أنخيل كوريا لأتلتيكو مدريد في الدقيقة (90+5).

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث.