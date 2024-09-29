محافظ الإسماعيلية: نسعى لإعداد بنية معلوماتية شاملة وتطبيق التحول الرقمي

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والوفد المرافق له.

الهدف من الزيارة

لبحث وتعزيز أوجه التعاون والدعم الفني والتكنولوجي المشترك بين المحافظة والمركز ومناقشة آليات تطبيق التحول الرقمي للمحافظة.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء هنري إبراهيم معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، ومديري عموم مركز المعلومات والمركز التكنولوجي والإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والشئون القانونية بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية ومراكز المعلومات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

تشكيل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وضم الوفد المرافق لمستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العميد أحمد شوقي المدير التنفيذي لإدارة تنمية الأعمال والمهندسة هيام عادل علام مدير إدارة الخدمات الاحترافية والمهندس خالد الصواف خبير الواقع الافتراضي.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

أهمية مركز المعلومات

وخلال الاجتماع أكد الدكتور عصام خضر على أهمية مركز المعلومات بمجلس الوزراء بقيادة الدكتور أسامة الجوهري ودوره في دعم جهود المحافظة في مجال التحول الرقمي ومواكبة آليات التطور التكنولوجي الحديثة، مشيدًا باستخدام فكرة الجولات الافتراضية بتقنية (Virtual Reality) والاستفادة منها في إنشاء خرائط إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية والمقومات السياحية التي تمتاز بها محافظة الإسماعيلية.

ضرورة حصر البيانات بدقة وشمولية

وأشار أكرم إلى ضرورة حصر بيانات شاملة دقيقة عن جميع المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة بمختلف المجالات، بجانب الأماكن السياحية والترفيهية المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات وتطبيق التحول الرقمي وتحميلها على منصات إلكترونية متخصصة مؤمنة، مشيرًا إلى أهمية ذلك في إتاحة وتسهيل الفرصة لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق الترويج والتسويق السياحي المطلوب للمحافظة.

وخلال الاجتماع تم عرض آليات تعزيز التواصل مع المواطن من خلال عدة طرق منها، تطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية والمواقع واللوحات المعلوماتية وإدارة المعرفة.

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي الشامل وميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة.

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