رئيس جامعة القناة يستقبل طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب (فيديو وصور)

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن اعتزازه وتقديره لكلية الطب والتى تمتلك 1700 أستاذ من خيرة أساتذة الطب على مستوى الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن الكلية لديها نظام دراسي معتمد رائد على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار إلى أن الكلية حصلت على الاعتماد ثلاث مرات، وكانت أول كلية معتمدة على مستوى الجامعات.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

لقاء الطلاب الجدد برئيس الجامعة

جاء ذلك أثناء لقاء رئيس الجامعة بطلاب كلية الطب البشري في برنامج استقبال الطلاب الجدد بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نادر نمر عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو





تطوير شامل في الجامعة

وتابع "مندور" أن الكلية تقوم بتطوير شامل في بنيتها التحتية من معامل وورش عمل وقاعات تدريس ومدرجات ومكاتب إدارية، هذا إلى جانب أعمال رفع الكفاءة التى تتم داخل المستشفى الجامعي بجميع اقسامها الداخلية، وذلك لخدمة الطلاب والمواطنين من خلال مستشفي تعليمي وخدمي متميز.





مشاركة الطلاب في الأنشطة

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما طالب الدكتور محمد عبد النعيم طلاب الطب بضرورة المشاركه بالأنشطة الطلابية إلى جانب الدراسة، لافتًا إلى أن الكلية ممثلة وبقوة فى كافة الأنشطة الطلابية.



الاهتمام بالدراسة

ومن جانبه أضاف الدكتور نادر نمر عميد كلية الطب، أن الدراسة بكلية الطب تحتاج إلى تركيز كبير، مؤكدًا أن أبواب كافة المسئولين في الكلية مفتوحه للطلاب لتلبية احتياجاتهم، والرد على استفساراتهم.

وأشار إلى أن الكلية يدرس بها 2383 طالب وطالبة بالفرق الدراسية المختلفة واستقبلت هذا العام 571 طالب وطالبة مستجد، كما قامت الدكتورة رانيا مصطفى بإعطاء شرح تفصيلي للأنشطة والخدمات التي تُقدمها الكلية للطلاب.

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