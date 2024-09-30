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حوادث

المتهم بقتل حلاق المرج أمام النيابة: إدمان الحشيش السبب

نيابة شرق القاهرة
نيابة شرق القاهرة الكلية، فيتو

أدلى عامل يبلغ من العمر17 سنة متهم بقتل حلاق في منطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.


وقال المتهم إنه يعول والدته وأشقاءه وقد بحث عن عمل وبعد عناء طويل وجده لدي الحلاق المجني عليه الذي سمح بأن يعلمه الصنعة ويكون صبي له في المحل.

الحشيش السبب


وأضاف المتهم أنه كان يحصل على أجر كبير فضلا عن ما يأخذه من الزبائن نظير خدمته لهم، مشيرا الي انه اعتاد الجلوس مع المجني عليه، في الثلاثينات من عمره، يتسامران عقب انتهاء العمل و"يشربان سيجارة حشيش ".


وأوضح المتهم انه أدمن الحشيش فصار ينفق كل ما يجمعه من اموال عليه، حتي اصيب بحالة إعياء والتهابات في الرئة فنصحه المجني عليه بالإقلاع عن التدخين وشرب الحشيش وتوفير المال لأسرته والاهتمام بصحته.


وأشار المتهم إلى أنه قال للمجني عليه “ ملكش دعوة، أنا أعمل اللي انا عايزه انا مش عيل صغير.. ليرد عليه ”لأ انت صغير ومش عارف مصلحتك فين "، فنشبت علي اثرها مشادة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة طعن فيها الاول الاخير طعنة نافذة أسقطته قتيلا.


كانت تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين حلاق وصبي يعمل لديه في المحل وسقوط قتيل.


على الفور انتقلت قوات الأمن إلي مكان البلاغ وتبين صحته.


وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب عتاب الأخير للأول لشربه الحشيش وإنفاق الأموال التي يعمل بها علي المخدرات.


وأضافت التحريات أن المتهم لم يتقبل النصيحة ليتحول العتاب إلي مشاجرة أقدم فيها الأول علي طعن الأخير طعنة نافدة بالصدر أسقطته قتيلا.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة المرج النيابة العامة

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