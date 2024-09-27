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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27-9-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

 استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، ما بين 80 و85 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى بين 103 و115 جنيها، واسعار البط المولر مابين 95 جنيها، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض بين 88 جنيها و95 جنيها، والبط البلدي هجين بين  135  جنيها و140 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 150 جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 135 جنيها.

 

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

 وتراوح سعر كيلو البانيه بين 185 و190 جنيها وفي السوبر ماركت 200 جنيها،  وكيلو الأوراك 100 جنيه، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 125 جنيها، كيلو شيش طاووق 185 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 185 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 185 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

 

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعلن عن تدشين مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، ليصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل، ويشارك في المبادرة بعض مربي الماشية ومحلات الجزارة وأحد السلاسل الشهيرة بمدينة الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح  بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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