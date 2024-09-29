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أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-9-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الاحد،  وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، مابين 80 و85 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري.

 وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 حنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 103 و115 جنيها، واسعار البط المولر مابين 95 جنيها، و100 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 75 جنيها و80 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  135  جنيها و140 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 150جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 135 جنيها

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 185 و190 جنبها  وفي السوبر ماركت 200 جنيها،  وكيلو الاوراك 100 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 125 جنبها، كيلو شيش طاووق 185 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 185 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 185 جنيها، كيلو الاجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، ليصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل، ويشارك في المبادرة بعد مربي الماشية ومحلات الجزارة واخد السلاسل الشهيرة بمدينة الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

 

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27- 9- 2024

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